صواريخ تقصف تل أبيب.. وغارات اسرائيلية على مواقع للمقاومة فى غزة

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال باربعة صواريخ موقعا يتبع للمقاومة ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما قصفت الطائرات موقع البيدر جنوب غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ الارتجاحية.

وأدت الغارات الى وقوع أضرار مادية بالمواقع المستهدفة دون الاعلان عن وقوع اصابات بالارواح.



وأعلن جيش الاحتلال، أنه ينفذ غارات على غزة بزعم الرد على اطلاق صواريخ من القطاع صوب المستوطنات في وقت سابق من الليل.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، إن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة على بلدة سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن منظومة القبة الحديدية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من غزة على سديروت وغلاف غزة.

ودوت صفارات الإنذار في بلدة سديروت ومستوطنات غلاف غزة ، في وقت قالت تقارير إسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية تصدت لصواريخ اطلقت من القطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب له إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومحيط غزة.