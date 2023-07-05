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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس جنوب السودان يتعهد بإجراء أول انتخابات في بلاده

صدى البلد

تعهد رئيس جنوب السودان سالفا كير إجراء الانتخابات التي أرجئت إلى العام المقبل كما هو مخطط لها، مشيرا إلى أنه سيتقدم بترشحه للرئاسة.

وكان يفترض بالانتخابات التي كانت مقررة  2023 أن تنهي الفترة الانتقالية في البلاد، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية البنود الرئيسية لاتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك صياغة دستور، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

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وقال كير لأنصار حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم الذي يرأسه “أرحب بتأييدكم ترشحي للرئاسة عام 2024″، واصفا الانتخابات بأنها “حدث تاريخي”.

وأضاف كير “نحن ملتزمون تنفيذ بنود اتفاقية السلام التي تم احياؤها وستجرى الانتخابات عام 2024”.

وكير هو الرئيس الوحيد للبلاد منذ أن قادها إلى الاستقلال عن السودان العام 2011.

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