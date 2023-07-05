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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. مدافع النادي الأهلي من داخل الجيم

رامي ربيعة
رامي ربيعة

نشر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وظهر رامي ربيعة، عبر خاصية “الاستوري”، من داخل الجيم، وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة تبرز لياقة جسمه.

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في المباراة المقررة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف، ضمن مؤجلات الجولة 18 للدوري المصري الممتاز.

ويتربع الأهلي على قمة صدارة الدوري المصري برصيد 69 نقطة، بعد تعادله مع فيوتشر في المباراة الماضية والمؤجلة من الجولة 24 ببطولة الدوري.

ويتطلع الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري مجددا، بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في اللقاء الأخير.

ويستهدف الأهلي الفوز  اليوم للاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري بعد غياب عامين، حيث حصد  الزمالك اللقب خلال آخر موسمين.

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