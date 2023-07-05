تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات أزمة غرامة كهربا، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه الإذاعي.

وقال شوبير: “في إخطار وصل من الفيفا لكهربا، وتم تبلغيه بضرورة الرد علي المخاطبة قبل انعقاد لجنة التأديب يوم 3 أغسطس، الخطاب بيقوله وضح موقفك من سداد الغرامة، واذا لم يتم الدفع سوف يتم إيقافه”.

وعقب شوبير قائلًا: “كهربا هيجهز مذكرة قانونية وسوف يشرح موقفه في القضية وسوف يطلب مهلة جديدة لسداد الغرامة”.

وكان محمود كهربا تقدم بطلب لتقسيط الغرامة لنادي الزمالك والمقدرة بمليوني و400 ألف دولار جنيه على خلفية فسخ عقده من طرف واحد والهروب من النادي.