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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

سؤال برلماني حول خطة البترول لتعظيم الاستفادة من الشريك الأجنبي

المهندسة رقية عبد
المهندسة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو مجلس النواب

تقدمت المهندسة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، حول خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع شريك أجنبي.

وقالت رقية الهلالي فى سؤالها : بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 4ر82 مليون طن بواقع حوالي 3ر28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و حوالى 1ر53 مليون طن غاز طبيعى، و حوالى مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

وأردفت، كما أن إجمالى إنتاج الثروة البترولية قد زاد بنسبة 4ر8% عن عام2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 2ر17% بالمقارنة بعام 2020.

ولفتت إلى أنه تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى ۹۰۰%مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

وأوضحت، أن الوزارة نجحت من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 845 مليون دولار فى نهاية يونيو 2021 مقارنة بما وصل إليه عام 2011 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالي 3ر6 مليار دولار.

وطالبت النائبة رقية الهلالي، في ختام سؤالها، بضرورة تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج في مصر، كما أكدت على أهمية جذب شركات عالمية جديدة إلى القطاع لافتة إلى أنه تم توقيع 11 اتفاقية بترولية مع شركاء أجانب.

وزير البترول والثروة المعدنية سؤال برلماني المستشار حنفى جبالى الثروة البترولية صادرات الغاز الطبيعي

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