سائق نقل يدهس سيدة أعلي دائري المرج

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة سائق سيارة نقل لاصطدامه بإحدى السيدات وإصابتها مما أدى إلى وفاتها ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.



تبلغ لقسم شرطة المرج بمصادمة ومتوفى أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم ، بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة القليوبية بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة ، تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلاً السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالي عليه، وتبين سلامة التراخيص ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.