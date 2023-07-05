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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة من الجيم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 وظهرت لقاء الخميسي في إطلالة صيفية جذابه مرتدية توب باللون الموف وبنطال جينز ونضارة شمس وتسريحة شعر مميزة، لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونال ظهورها ردود أفعال واسعة. 

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

اخر أعمال لقاء الخميسي العمروسي حمد عبدالرحمن حماقي حماقي سميحة أيوب شريف مني شريف منير مسلسل اجازة مفتوحة محمود أبو زيد مراد مكرم وكريم أبو زيد من الجيم

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