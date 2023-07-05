السودان.. البرهان يجدد رفضه لرئاسة كينيا للجنة الرباعية المعنية بالأزمة

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في اتصال مع الرئيس الصومالي ان الحكومة السودانية لم تدخر جهدا لوقف الحرب عبر الطرق السلمية.

وبحسب قناة الحدث جدد البرهان رفضه لرئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن أزمة السودان.

كانت وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق، أعربت عن رفضها الدعوة التي وجهها وزير خارجية كينيا، لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد اجتماع بشأن الأوضاع الأخيرة.

وقالت الخارجية في بيان رسمي : “حكومة السودان لا ترحب وتعترض على عقد هذا الاجتماع، وأن السودان غير معني بمخرجاته لأنه لا يزال في انتظار رد من رئاسة الإيغاد حول اعتراض حكومة جمهورية السودان على رئاسة كينيا للآلية، ومواصلة جنوب السودان لرئاستها”.

وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السودانية : "التسرع الذي تبديه الحكومة الكينية في معالجة هذا الملف والتصريحات التي تصدر من مسؤوليها، والتي تشير إلى استرشادها بالمبادرات الدولية لا يخدم مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”