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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الخياط: مشروع محطة طاقة رياح بسوهاج سيوفر 40 ألف فرصة عمل

مشروع محطة طاقة رياح
مشروع محطة طاقة رياح

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن التوقيع على اتفاقية بين هيئة التنمية اليوم وبين شركة سكاتك لإقامة محطة طاقة رياح غرب سوهاج، ستعمل على توفير قدرة إنتاجية 5 جيجا وات، بتكلفة استثمارية تصل لـ 5 مليار دولار.

وأضاف "الخياط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشروع الجديد الذي تعمل عليه الهيئة مع شركة سكاتك، سيوفر فرص عمل تصل من 40 ألف إلى 45ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أن التوقيع على الاتفاقية اليوم هو استكمال لما بدأته مصر مع الشركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

 استثمارات تتجاوز حوالي 500 مليون دولار

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن شركة سكاتك النرويجية أحد الشركات الكبرى في مجال الاستثمار في مجال الطاقة بشكل عام، ولها استثمارات تعود لعام 2016 في مصر، ولديها حوالي 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز حوالي 500 مليون دولار داخل مصر.

وأردف، أن الشركة طورت استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في مصر من خلال مجال الهيدروجين الأخضر، إذ أنها افتتحت أول مشروع لإنتاج الهيدروجين في منطقة العين السخنة، وتم توقيع الاتفاق الخاص بها في قمة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي

الطاقة الجديدة الدكتور محمد الخياط أستخدام الطاقة سوهاج استثمار شركة سكاتك النرويجية

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