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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 14 راكبا في حادث انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

صدى البلد

أصيب 14 راكباً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام الصوامع في المسافة بين محافظتي الفيوم وبني سويف وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام الصوامع في المسافة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، نتج عنه إصابة 14 راكباً، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد بعدد من سيارات الإسعاف من مرفقي بني سويف والفيوم إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: نصرة شعبان أمين 30 عامًا، بجروح وسحجات، جنا مجاهد مصطفى 20 عامًا، جروح وسحجات، مريم باسم ممدوح 10 أعوام، سحجات وكدمات، يوسف باسم ممدوح 13 عامًا، اشتباه كر بالذراع الأيمن، أمين شعبان أمين 18 عامًا، سحجات وكدمات، ولاء محمد سلامة 28 عامًا، سحجات وكدمات، مجاهد مصطفى رمضان 40 عامًا، كدمة شديدة بالفخذ الأيسر.

كما أصيبت ولاء مجاهد مصطفى 15 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وعماد طه محمد 35 عامًا بكسر مضاعف بالساق الأيمن، انتصار محمد عبد الحميد 33 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، حمزة عماد طه، عمره عام،  بدون اصابات ظاهرية، أم هاشم علي خفاجة 44 عامًا اشتباه  كسر بالساق

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