مصطفى شوبير لحمدي فتحي: من أحسن الناس اللي الواحد قابلهم

وجه مصطفي شوبير،حارس مرمي النادي الأهلي،رسالة ل حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري. وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".

وكتب مصطفي شوبير : اخويا من اجدع و احسن الناس الواحد قابلهم ربنا يكرمك عشان انت جدع وصاحب صاحبك و تستاهل كل خير يا حبيبي.

وكان قد نشر فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الاهلي شكراً الادارة شكراً جمهورالنادي الأهلي العظيم ".

وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلمكنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً ".

واختتم قائلًا:"وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمنيليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. و لنا عودة ".