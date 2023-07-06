هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هاجر أحمد، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هاجر احمد بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتديه بلوزه باللون الأبيض وبنطال جينز وتركت خصلات شعرها منسدلةفوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.

من ناحية أخرى، تنتظر هاجر أحمد عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي،غادةعادل، محمود حميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز، عنروايةتوفيق الحكيم بنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.



