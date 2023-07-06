عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة | نتنياهو يكشف كواليس اختطاف الإسرائيلية بالعراق

تفاصيل جديدة | نتنياهو
تفاصيل جديدة | نتنياهو يكشف كواليس اختطاف إسرائيلية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مواطنة إسرائيلية روسية تعمل في الحقل الأكاديمي كانت قد فُقدت في العراق قبل بضعة أشهر لا تزال على قيد الحياة وتحتجزها جماعة كتائب حزب الله.

وأضاف المكتب في بيان أن اسم المرأة هو إليزابيث تسوركوف، موضحا أنها ذهبت إلى العراق لأغراض بحثية موفدة عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة. ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن حالتها.

وأضاف البيان بحسب وكالة رويترز أن تسوركوف دخلت العراق بجواز سفرها الروسي.

وقال البيان "إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة ونرى أن العراق مسؤول عن مصيرها وسلامتها"، مضيفا أن الجهات ذات الصلة في إسرائيل تتعامل مع الموقف.

ولم يصدر بعد تعليق من مسؤولين روس أو عراقيين.

وقالت إيرينا والدة تسوركوف إنها فقدت الاتصال بها منذ شهرين.

وأضافت لتلفزيون القناة 12 الإسرائيلية "مما عرفته من إسرائيل حتى اليوم، أنها كانت في تركيا، تعمل على أبحاثها لصالح برينستون. لم أكن أعرف حتى أنها كانت في العراق".


وجاء في موقع الجامعة على الإنترنت، أن تسوركوف تسعى للحصول على درجة الدكتوراه في قسم السياسة في برينستون. ويقول الموقع إن مجالات دراستها تشمل السياسة المقارنة، وقد كتبت مقالات بناء على ملاحظات ميدانية في سوريا.

ولم ترد جامعة برينستون بعد على طلب للتعليق بشأن تسوركوف وما إذا كانت تجري بحثا أكاديميا في العراق. وتقول صفحة تسوركوف على تويتر التي تضم نحو 80 ألف متابع إنها تبحث في قضايا تشمل حقوق الإنسان والاضطرابات في سوريا والعراق.

وكانت آخر مرة غردت فيها في 21 مارس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

300 جنيه في ساعات|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب ومفاجأة بـ عيار21 الآن

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

اكتشف خيانتها..مرات البواب ضربت جوزها علقة موت بسبب وضع مخل مع جارهما

نجم المصري البورسعيدي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الصيفية

ترشيحاتنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. ظهرت الآن في المدارس

زلزال عنيف يضرب تشيلي ولا أنباء عن الضحايا

لضمان مرور التصرفات المائية المطلوبة.. وزير الري يتابع تطهير الترع بالمحافظات

تيممت وأثناء الصلاة عادت المياه فماذا أفعل؟ أمين الإفتاء يرد

وزير خارجية فلسطين يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات الثنائية للبلدين

تتجاوز 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

فيديو

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ