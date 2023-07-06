الادعاء الألماني يعلن القبض على 7 أشخاص في خلية إرهابية

أعلن المدعي العام الألماني، صباح اليوم الخميس، القبض على خلية تضم 7 أشخاص كانوا يخططون لعمليات إرهابية في ألمانيا.

وقال المدعي العام الألماني إن الخلية الإرهابية مرتبطة بداعش خراسان كانت تخطط لهجمات.

وأوضح المدعي العام الألماني أن الاعتقالات ضد المرتبطين بداعش خراسان شملت هولندا.

والمجموعة تضم 6 أشخاص من طاجيكستان وقيرغيزستان ومرتبطة بتنظيم داعش في خراسان.

ودخلت هذه الجماعة إلى ألمانيا في بداية الحرب بأوكرانيا كلاجئين، وشكلوا مجموعة إرهابية وحاولوا شراء أسلحة، وبدأوا البحث عن أهداف، ولم يكن هناك أي اعتداء وشيك.