صحف السعودية| "التعاون الإسلامي" تدين اعتداءات إسرائيل على جنين.. واشتراك 10 ملايين في "ثريدز" خلال 7 ساعات

الصحف السعودية اليوم:

تفعيل برنامج "فضائل الحج للزائر الصغير" بالمسجدين الحرام والنبوي

منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداءات الاحتلال على جنين

أمانة الطائف تحد من ظاهرة انتشار مظلات السيارات العشوائية

اشتراك 10 ملايين شخص في "ثريدز" بعد 7 ساعات من إطلاقه

تركيا ترفض الرضوخ لضغط الوقت بشأن عضوية السويد في الناتو

وزراء أوبك يعربون عن تقديرهم للمملكة لتمديدها الخفض التطوعي

المملكة وتايلند تبحثان تعزيز التعاون في حماية النزاهة ومكافحة الفساد



أبرزت صحف السعودية ،اليوم الخميس، أهم الموضوعات ذات طابع المحلي والدولي.

صحيفة عكاظ

نشرت صحيفة عكاظ السعودية عن تقرير المركز الوطني السعودي لطقس اليوم الخميس، طقساً حاراً على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خصوصاً الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.



كما نشرت عكاظ عن تفعيل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، أمس، برنامج "فضائل الحج للزائر الصغير" التي تندرج تحت مبادرة "حفاوة" لتقديم التوعية والإرشاد وتعليم الزائر الصغير عن فضائل الحج وإثراء تجربة الزائر الصغير بالمسجد الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود بن عطية الزهراني، أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية عبر إدارة خدمة الزائر الصغير تهتم بأطفال الحجاج وقاصدي المسجد الحرام وإثراء تجربتهم وتوعيتهم واطلاعهم على الخدمات المقدمة لهم لتحقيق خطة الرئاسة التطويرية (2024) في الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم بالمسجد الحرام.

وبيّن أن الرئاسة توفر أساور معصم اليد عبر الأجهزة الذكية في المداخل الرئيسة لتفادي ضياعهم موضحًا فيها رقم جوال ولي أمره أو المرافق معهم لسرعة الوصول لهم أثناء الازدحام وتقديم الرموز الإرشادية لمعرفة المواقع المكانية والمرافق العامة وتعليمهم صفة الحج والصلاة والوضوء، وتفعيل المبادرات الاجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام والبرامج التوعوية لإثراء تجربة القاصد الصغير بالمسجد الحرام.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة السعودية عن تجديد رابطة العالم الإسلامي إدانتها العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في دولة فلسطين.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إدانة الرابطة هذه الاعتداءات المتواصلة التي تسببت في خسائر جسيمة في الأرواح البريئة.

وأهاب بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوض فرص الحل وتدفع ثمنها الأرواح البريئة، مجددا التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الرافض لكل الانتهاكات الإسرائيلية الخطرة في الأراضي المحتلة.

وتقدم الدكتور العيسى بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين ولحكومة فلسطين وشعبها العزيز، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.



كما نشرت صحيفة المدينة عن تنفيذ أمانة الطائف حملات ميدانية للحد من ظاهرة انتشار مظلات السيارات العشوائية على الأرصفة والأراضي الفضاء، حيث تعد مظهراً من مظاهر التشوه البصري، كما أنها مخالفة توجب الغرامة المالية والعقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وأوضحت الأمانة عدم نظامية المظلات العشوائية لمواقف السيارات أمام المنازل بالأحياء، مشيرة إلى أنها أعطت أصحاب هذه المظلات المخالفة مهلة لإزالتها قبل أن تبدأ هي بإزالتها، وذلك ضمن سعي الأمانة للحد من هذه الظاهرة.

ورصدت البلديات الفرعية المواقع المخالفة، وسيتم إخطار أصحابها بإزالتها قبل أن تبدأ الأمانة بتطبيق الأنظمة الجزائية بحق المخالفين، داعية الأهالي إلى التعاون معها في الحد من مظاهر التشوه البصري، والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى لمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر منصة بلدي، وتطبيق "صوّر وأرسل".



صحيفة الشرق الأوسط

نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن بحث وزير الخارجية، هاكان فيدان، بحث مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، مسألة توسع حلف "الناتو" وتمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود التي تسمح بخروج الحبوب من موانئ أوكرانيا إلى أسواق العالم قبل انتهاء العمل بها في 18 يوليو الحالي.

وجاء الاتصال بين فيدان وبلينكن، وهو الثالث منذ تولي فيدان منصبه في الحكومة التركية الجديدة في يونيو الماضي، قبل ساعات من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون لمناقشة ملف الانضمام إلى "الناتو" والحرب في أوكرانيا.



وتواجه تركيا ضغوطاً شديدة من حلف الناتو والدول الأعضاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، للمصادقة على طلب السويد قبل أو أثناء قمة "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلينوس، لكنها لا ترغب في أن تعطي موافقتها على طلب السويد من دون تحقيق شروطها، سواء من السويد نفسها أو من الولايات المتحدة.

وتطالب تركيا السويد بموقف صارم من عناصر «حزب العمال الكردستاني» على أراضيها وتسليم العشرات منهم، إلى جانب العشرات من عناصر تنظيم فتح الله جولن، في إشارة إلى عناصر حركة الخدمة التابعة لغولن والمتهمة من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان، الاثنين الماضي، أن تركيا لن توافق على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، إلا إذا امتنعت عن إيواء التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: «على الجميع الإقرار بأنهم لا يمكنهم تكوين صداقة مع تركيا بينما يسمحون للإرهابيين بالتظاهر في أكبر الميادين المركزية في مدنهم.



ونشرت الشرق الأوسط تسجيل تطبيق ثيريدز الذي أطلقته شركة ميتا المالكة لـ"فيسبوك" عشرة ملايين اشتراك في أول سبع ساعات من تشغيله، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«ميتا» مارك زوكربيرج.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن قول زوكربيرج في وقت سابق على حسابه بالتطبيق حقق ثريدز للتو 5 ملايين اشتراك في الساعات الأربع الأولى.

صحيفة الرياض

ونشرت صحيفة الرياض عن انعقاد عقد وزراء الطاقة والنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم، اجتماعًا لحضور ندوة أوبك الدولية الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا التي تعقد سنويًّا.

وتم خلال الاجتماع مراجعة أوضاع السوق،واتفقوا على مواصلة التشاور مع نظرائهم من خارج أوبك،من خلال الآليات المعمول بها فعليًّا،بما في ذلك اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة،والاجتماع الوزاري للدول من أوبك وخارجها،وذلك مواصلةً لجهودهم المستمرة لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول.

كما أعرب الوزراء عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية لتمديدها الخفض التطوعي الذي قدَّمته،البالغ مليون برميل في اليوم،ليشمل شهرأغسطس،كما قدَّموا الشكر للاتحاد الروسي للخفض التطوعي الإضافي للصادرات الذي قدَّمه بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا،والجزائر للخفض التطوعي الإضافي الذي قدمته،البالغ 20 ألف برميل يوميًّا في شهر أغسطس من عام 2023.

كما نشرت الرياض عن استقبال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند اللواء واتشارابول براسارنراجكيت، والوفدَ المرافقَ له.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تجربة مملكة تايلند في ذات المجال.

صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن فتح مكتب المدعي العام في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا في وفاة شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، أصيب برصاصة مطاطية بالقرب من الاحتجاجات الأخيرة ضد عنف الشرطة.

واستخدمت الشرطة الفرنسية هذه المقذوفات ضد متظاهرين خلال التوترات التي انتشرت في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

ولم يتحدد بعد ما إذا الرجل شارك في أعمال الشغب أو أنه كان في موقع الاضطرابات والنهب الذي حدث في المدينة الساحلية ليلة السبت الماضي، وفقًا لما قاله المدعي العام أمس الأربعاء.

وشهد الحي الذى كان يعيش فيه الشاب مع أسرته مظاهرة جنائزية أمس الأربعاء.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية يوم الأربعاء إلقاء القبض على 16 شخصًا خلال الليل، ما يبدو أنه يؤكد انتهاء ذروة الاحتجاجات والعنف في شوارع باريس.

وضربت فرنسا مظاهرات حاشدة واحتجاجات ضد عنف الشرطة منذ وفاة الصبي نائل، 17 عاما، بعد إصابته برصاصة أطلقها شرطي خلال عملية فحص مروري الأسبوع الماضي.

وأُبلغ عن هجمات نهب وتخريب ومواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين.

وخضع الضابط الذي أطلق النار على نائل للتحقيق للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل.



كما نشرت اليوم عن تدشين كوريا الجنوبية سفينة استكشاف بحثية جديدة ستبحر حول العالم لاستكشاف موارد الطاقة تحت سطح البحر.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس، أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أقامت اليوم حفل تدشين سفينة الاستكشاف البحثية "تام هيه 3" في حوض بناء سفن "يونج دو" التابع لشركة اتش جي للصناعات الثقيلة في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن سفينة الأبحاث "تام هيه 3" تُعد أول سفينة محلية الصنع تزن 6 آلاف طن، بتكلفة 181 مليار وون (138.8 مليون دولار)، وهي مزودة بـ 35 من أحدث معدات الاستكشاف والبحث.

ومن المتوقع أن تعمل السفينة الجديدة التي ستحل محل سفينة الأبحاث "تام هيه 2" التي بدأت أنشطتها البحثية منذ عام 1996، على توسيع منطقة تنمية الموارد تحت سطح البحر إلى الجرف القاري وأيضًا المناطق القطبية، وتأمين موارد النفط والغاز والموارد المعدنية داخل المياه محليًا وخارجيًا.

وتتمكن السفينة الجديدة من إجراء الاستكشاف الجيوفيزيائي بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، علاوة على الاستكشاف للتغييرات في طبقات الأرض بمرور الوقت بالتكنولوجيا رباعية الأبعاد.