عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يتكبر على النادي.. مدرب الصفاقسي السابق يهاجم حسام البدري

حسام البدري
حسام البدري

انتقد طارق سالم، مدرب الصفاقسي التونسي السابق، تصريحات حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق، قبل مواجهة الهلال السوداني في البطولة العربية.

وقال طارق سالم خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة “IFM” التونسية: "البدري يتعامل مع الصفاقسي بتعالٍ وتكبر وتصريحاته فيها إساءة للاعبين الذين هم سلاحه".

وأضاف: "لا يجب أن يُدلي المدرب بمثل هذه التصريحات في وسائل الإعلام، ولكن يجب أن يكون الحديث داخل الغرف المغلقة، احترم حسام البدري وما حققه مع الأهلي، ولكن المدرب لم يحسن التعادل مع نادي الصفاقسي وتصريحاته هروب من المسئولية أمام الإعلام".

وتابع: "المدرب هو المسئول الأول عن نتائج الفريق، وعليه إيجاد الحلول وتطوير إمكانيات اللاعبين، خاصة أنه تولى المهمة منذ حوالي 5 أشهر".

وكان حسام البدري هدّد، الأسبوع الماضي، بالرحيل عن تدريب الصفاقسي، إذ قال في تصريحات عبر إذاعة “موزاييك” التونسية: "أنا مُستغرب من موقف إدارة النادي الصفاقسي حول مباراتي الهلال السوداني، لم أفهم كيف وافقت الإدارة على خوض المباراتين بعد أن كان الاتحاد العربي قد منح مهلة للهلال بتحديد مكان المواجهة، كان من الأجدر أن يتم تأهيل النادي الصفاقسي مباشرة إلى المرحلة النهائية وكان على النادي الدفاع عن حقوقه".

وأضاف: "الاتفاق مع إدارة النادي الصفاقسي كان يقضي عدم المشاركة في البطولة العربية دون تعزيز المجموعة بلاعبين جدد، الآن لدينا 8 لاعبين سيغادرون، سنخوض مواجهتي الهلال السوداني بمجموعة لا يتجاوز عددها 16 لاعبا وهذا أمر غير معقول".

 

الصفاقسي البدري الهلال السوداني البطولة العربية طارق سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.. تصريحات عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع الصاروخ في لبنان

هل دعاء الوالدين على الأبناء مستجاب؟ احترس من هذا الأمر

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جلسة ساخنة بين أسوريو ولاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر

أكثر من 15 قذيفة.. إسرائيل تقصف لبنان بعد صواريخ بيروت تجاه تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

يجنبك مشكلات صحية.. حسام موافي ينصح المواطنين بتناول الفاكهة قبل أي وجبة

بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ