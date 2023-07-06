يتكبر على النادي.. مدرب الصفاقسي السابق يهاجم حسام البدري

انتقد طارق سالم، مدرب الصفاقسي التونسي السابق، تصريحات حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق، قبل مواجهة الهلال السوداني في البطولة العربية.

وقال طارق سالم خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة “IFM” التونسية: "البدري يتعامل مع الصفاقسي بتعالٍ وتكبر وتصريحاته فيها إساءة للاعبين الذين هم سلاحه".

وأضاف: "لا يجب أن يُدلي المدرب بمثل هذه التصريحات في وسائل الإعلام، ولكن يجب أن يكون الحديث داخل الغرف المغلقة، احترم حسام البدري وما حققه مع الأهلي، ولكن المدرب لم يحسن التعادل مع نادي الصفاقسي وتصريحاته هروب من المسئولية أمام الإعلام".

وتابع: "المدرب هو المسئول الأول عن نتائج الفريق، وعليه إيجاد الحلول وتطوير إمكانيات اللاعبين، خاصة أنه تولى المهمة منذ حوالي 5 أشهر".

وكان حسام البدري هدّد، الأسبوع الماضي، بالرحيل عن تدريب الصفاقسي، إذ قال في تصريحات عبر إذاعة “موزاييك” التونسية: "أنا مُستغرب من موقف إدارة النادي الصفاقسي حول مباراتي الهلال السوداني، لم أفهم كيف وافقت الإدارة على خوض المباراتين بعد أن كان الاتحاد العربي قد منح مهلة للهلال بتحديد مكان المواجهة، كان من الأجدر أن يتم تأهيل النادي الصفاقسي مباشرة إلى المرحلة النهائية وكان على النادي الدفاع عن حقوقه".

وأضاف: "الاتفاق مع إدارة النادي الصفاقسي كان يقضي عدم المشاركة في البطولة العربية دون تعزيز المجموعة بلاعبين جدد، الآن لدينا 8 لاعبين سيغادرون، سنخوض مواجهتي الهلال السوداني بمجموعة لا يتجاوز عددها 16 لاعبا وهذا أمر غير معقول".