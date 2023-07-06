أصوات الانفجارات مدوية.. الجيش الإسرائيلي يعقب على ما يحدث بجنوب لبنان

عقب الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الخميس، على المعلومات التي تتحدث عن سماع أصوات انفجارات على الحدود اللبنانية شمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش: "بعد الفحص لا يوجد حادث أمني عند حدود لبنان، والحديث يدور عن انفجار خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر".

وبحسب قناة “كان” العبرية، أفادت وسائل إعلام لبنانية ورويترز صباح اليوم عن محاولة إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يقول إن هذا الحادث غير معروف بالنسبة له.

ونقل موقع “والا” العبري قول مسئول عسكري إسرائيلي: "لم يطلق أي صاروخ تجاه إسرائيل، وما حدث هو انفجار لغم".