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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تُنظم الملتقى الأول للموارد البشرية بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي

صدى البلد

 تُنظم وزارة الشباب والرياضة الملتقي الأول للموارد البشرية تحت عنوان "الموارد البشرية ريادة الأعمال وأساس النجاح "، بمشاركة  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية، وحضور مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، يومي الجمعة والسبت 7-8 يوليو الجاري، بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويهدف الملتقي إلي توحيد رؤية عمل الموارد البشرية من خلال التقسيمات الأربعة التي حددها مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي (عمليات الموارد البشرية، والتطوير المؤسسي والاستحقاقات والمزايا وإدارة وتنمية المواهب).

ويناقش الملتقي النماذج الخاصة بالعاملين بالشباب والرياضة، وكذلك بطاقات الوصف  والاستفسارات الخاصة بمنظومه الدفع الالكتروني البيرول وأيضًا تقارير الكفاية ومعايير اختيار قيادات الصف الثاني والثالث ومجالات التدريب للعاملين بمنظومة وزاره الشباب وجميع مديريات الشباب والرياضة.

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