عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بلومبرج: مصر تضيف لإنتاجها 200 مليون قدم غاز مكعبة يوميا بحلول 2024

قدم غاز مكعبة
قدم غاز مكعبة

نشرت وكالة “بلومبرج الشرق”، تقريرا اليوم، تؤكد فيه أن أحدى شركات النفط العاملة في مصر سوف تحفر العام الجاري 3 آبار بمنطقة غرب الدلتا للمياه العميقة، مما سيضيف 200 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز في مصر بحلول 2024.

وقال التقرير، أن شركة "شل" تبدء حفر 3 آبار جديدة لاستخراج الغاز في مصر العام الجاري، ما قد تنتج عنه إضافة 200 مليون قدم مكعبة يومياً بدءاً من منتصف العام المقبل، حسب تصريح مسؤول حكومي لـ" اقتصاد الشرق مع بلومبيرج". 

وزير النفط الليبي: تصدير الغاز لأوروبا لم يتوقف.. وزيادة الكميات غير واردة حاليا

اقتصاد الإمارات| مبادرة جديدة من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي .. تفاصيل

وستحفر الشركة الآبار الجديدة ضمن امتيازها في منطقة غرب الدلتا للمياه العميقة بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار، وفق المسؤول الذي توقع بدء الإنتاج مباشرة عقب انتهاء عمليات الحفر.

ومن المقرر أن تتم عمليات الحفر والإنتاج من خلال شركة "رشيد والبرلس للبترول" وهى الشركة المشتركة بين "الهيئة العامة للبترول" وشركة شل العالمية والتي تعمل في منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالإضافة إلى شريكتها "بتروناس" العالمية.

وكانت حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة في البحر المتوسط قد تراجع إنتاجها على نحو ملحوظ على مدار السنوات الماضية، إذ انخفض الإنتاج من ملياري قدم مكعبة يومياً في عام 2008 إلى 300 مليون قدم مكعبة يومياً فقط لعام 2022.  

حفر الآبار 

قال المسئول إن الفترة الراهنة تشهد إعداد واستكمال كافة الدراسات والمناقصات الخاصة بالمرحلة العاشرة من المشروع على أن يتم الحفر عقب وصول الحفار المتعاقد عليه بين "شل" وإحدى كبريات شركات الحفر العالمية، ولفت إلى أنه سيتم استهداف طبقات جديدة للحفر لأول مرة في تلك المرحلة.

وكانت وزارة البترول المصرية قد ذكرت في بيان مؤخراً أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز والزيت الخام بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء بالمرحلة الثالثة، والمرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة، ومشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.

وبلغ إنتاج الغاز لشركة رشيد والبرلس في عام 2022 نحو 278 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بنسبة زيادة بلغت 149% من المستهدف، حسب بيان صدر عن الشركة في مارس الماضي. وبلغ معدل إنتاج المتكثفات حوالي 6 آلاف برميل يومياً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022.

مصر شركات النفط آبار الغاز في مصر منطقة غرب الدلتا الهيئة العامة للبترول بتروناس البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

الأهلي اتعور.. شوبير يكشف خسائر صفقة فاشلة في القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

قرار جديد من اتحاد الكرة في ايقاف ثنائي الأهلي والزمالك.. تفاصيل

3 ساعات نهى النبي عن الصلاة فيها.. اعرف السبب

قناة عبرية: إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهداف عدوانها على جنين

انطلاق عملية معقدة لفصل التوأم السوري بسام وإحسان في السعودية

بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده.. فني ألوميتال ينهي حياة شاب في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ