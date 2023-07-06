بلومبرج: مصر تضيف لإنتاجها 200 مليون قدم غاز مكعبة يوميا بحلول 2024

نشرت وكالة “بلومبرج الشرق”، تقريرا اليوم، تؤكد فيه أن أحدى شركات النفط العاملة في مصر سوف تحفر العام الجاري 3 آبار بمنطقة غرب الدلتا للمياه العميقة، مما سيضيف 200 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز في مصر بحلول 2024.

وقال التقرير، أن شركة "شل" تبدء حفر 3 آبار جديدة لاستخراج الغاز في مصر العام الجاري، ما قد تنتج عنه إضافة 200 مليون قدم مكعبة يومياً بدءاً من منتصف العام المقبل، حسب تصريح مسؤول حكومي لـ" اقتصاد الشرق مع بلومبيرج".

وستحفر الشركة الآبار الجديدة ضمن امتيازها في منطقة غرب الدلتا للمياه العميقة بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار، وفق المسؤول الذي توقع بدء الإنتاج مباشرة عقب انتهاء عمليات الحفر.

ومن المقرر أن تتم عمليات الحفر والإنتاج من خلال شركة "رشيد والبرلس للبترول" وهى الشركة المشتركة بين "الهيئة العامة للبترول" وشركة شل العالمية والتي تعمل في منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالإضافة إلى شريكتها "بتروناس" العالمية.

وكانت حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة في البحر المتوسط قد تراجع إنتاجها على نحو ملحوظ على مدار السنوات الماضية، إذ انخفض الإنتاج من ملياري قدم مكعبة يومياً في عام 2008 إلى 300 مليون قدم مكعبة يومياً فقط لعام 2022.

حفر الآبار

قال المسئول إن الفترة الراهنة تشهد إعداد واستكمال كافة الدراسات والمناقصات الخاصة بالمرحلة العاشرة من المشروع على أن يتم الحفر عقب وصول الحفار المتعاقد عليه بين "شل" وإحدى كبريات شركات الحفر العالمية، ولفت إلى أنه سيتم استهداف طبقات جديدة للحفر لأول مرة في تلك المرحلة.

وكانت وزارة البترول المصرية قد ذكرت في بيان مؤخراً أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز والزيت الخام بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء بالمرحلة الثالثة، والمرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة، ومشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.

وبلغ إنتاج الغاز لشركة رشيد والبرلس في عام 2022 نحو 278 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بنسبة زيادة بلغت 149% من المستهدف، حسب بيان صدر عن الشركة في مارس الماضي. وبلغ معدل إنتاج المتكثفات حوالي 6 آلاف برميل يومياً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022.