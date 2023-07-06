عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لماذا أصبح أكثر عظمة؟.. معلق رياضي يكشف سبب تألق فتوح مع الزمالك

احمد الطيب
احمد الطيب

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير، على توظيف مدرب الزمالك الصحيح لـ أحمد فتوح في مراكز اللعب. 

وكتب “الطيب”، من خلال حسابه علي فيسبوك، “لماذا أصبح ( فتّوح ) أكثر عظمة عن زى قبل  و مع زيزو أصبحا الأفضل فى مصر”. 

وأضاف المعلق الرياضي، “باختصااار !! لان المدرب جعله يلعب فى 360 درجة وليس فقط 180 درجة كما كان من قبل — بدل من انه يلعب ظهير أيسر على الخط 180 درجة أصبح يلعب فى العمق 360 درجة فترات طويلة من المباراة  فإستفاد بضعف ما كان يقدمه”. 

وتابع "فعلها من قبل فيريرا مع ( زيزو  ) و ذلك لأن قدراتهما  تسمح بذلك ".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء يراقبون محمد شحاتة، لاعب وسط فريق طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي، خلال الفترة الحالية للوقوف على مستواه لمعرفة مدى إمكانية ضمه للفريق في الموسم المقبل.

ويسعى الزمالك لتعزيز خط الوسط بلاعب جديد في ظل اقتراب رحيل بعض لاعبي الوسط بناءً على قرار الكولومبيخوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحمد فتوح اقتراب رحيل أحمد الطيب الجولة الثالثة الدوري الممتاز الزمالك القلعة البيضاء المدير الفني للفريق المنتخب الأولمبي خوان كارلوس أوسوريو فيريرا فيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

الأهلي اتعور.. شوبير يكشف خسائر صفقة فاشلة في القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

قرار جديد من اتحاد الكرة في ايقاف ثنائي الأهلي والزمالك.. تفاصيل

3 ساعات نهى النبي عن الصلاة فيها.. اعرف السبب

قناة عبرية: إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهداف عدوانها على جنين

انطلاق عملية معقدة لفصل التوأم السوري بسام وإحسان في السعودية

بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده.. فني ألوميتال ينهي حياة شاب في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ