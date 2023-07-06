لماذا أصبح أكثر عظمة؟.. معلق رياضي يكشف سبب تألق فتوح مع الزمالك

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير، على توظيف مدرب الزمالك الصحيح لـ أحمد فتوح في مراكز اللعب.

وكتب “الطيب”، من خلال حسابه علي فيسبوك، “لماذا أصبح ( فتّوح ) أكثر عظمة عن زى قبل و مع زيزو أصبحا الأفضل فى مصر”.

وأضاف المعلق الرياضي، “باختصااار !! لان المدرب جعله يلعب فى 360 درجة وليس فقط 180 درجة كما كان من قبل — بدل من انه يلعب ظهير أيسر على الخط 180 درجة أصبح يلعب فى العمق 360 درجة فترات طويلة من المباراة فإستفاد بضعف ما كان يقدمه”.

وتابع "فعلها من قبل فيريرا مع ( زيزو ) و ذلك لأن قدراتهما تسمح بذلك ".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء يراقبون محمد شحاتة، لاعب وسط فريق طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي، خلال الفترة الحالية للوقوف على مستواه لمعرفة مدى إمكانية ضمه للفريق في الموسم المقبل.

ويسعى الزمالك لتعزيز خط الوسط بلاعب جديد في ظل اقتراب رحيل بعض لاعبي الوسط بناءً على قرار الكولومبيخوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.