عبر واتساب.. اعرف عقوبات تسريب امتحانات الثانوية العامة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تسريب الامتحانات وذلك بعد تأكيد مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم ضبط الطالبة "م .ا" لقيامها بتصوير أجزاء من البوكليت خلال امتحان اللغة الأجنبية الأولى بلجنة مدرسة نوى الثانوية بنات بشبين القناطر وارساله لأحد الأشخاص عبر الواتس اب وتلقى اجابة سؤالين من الامتحان.

عقوبة تسريب اسئلة الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.



وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".



ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

امتحانات الثانوية العامة

و أعلنت مديرية التربية والتعليم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بلجان محافظة القليوبية حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية و20933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.