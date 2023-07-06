عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبر واتساب.. اعرف عقوبات تسريب امتحانات الثانوية العامة

تسريب الامتحانات
تسريب الامتحانات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تسريب الامتحانات وذلك بعد تأكيد مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم ضبط الطالبة "م .ا" لقيامها بتصوير أجزاء من البوكليت خلال امتحان اللغة الأجنبية الأولى بلجنة مدرسة نوى الثانوية بنات بشبين القناطر وارساله لأحد الأشخاص عبر الواتس اب وتلقى اجابة سؤالين من الامتحان.

 

عقوبة تسريب اسئلة الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

امتحانات الثانوية العامة

و أعلنت مديرية التربية والتعليم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بلجان محافظة القليوبية حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية و20933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

اسئلة الامتحانات الإستعدادات الخاصة أسئلة الامتحان الشعبة العلمي الشعبة العلمية العملية التعليمية الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي اتعور.. شوبير يكشف خسائر صفقة فاشلة في القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

قرار جديد من اتحاد الكرة في ايقاف ثنائي الأهلي والزمالك.. تفاصيل

3 ساعات نهى النبي عن الصلاة فيها.. اعرف السبب

قناة عبرية: إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهداف عدوانها على جنين

انطلاق عملية معقدة لفصل التوأم السوري بسام وإحسان في السعودية

بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده.. فني ألوميتال ينهي حياة شاب في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ