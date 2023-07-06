تعليق أحمد حسام ميدو على اتحاد الكرة قبل المؤتمر

علق احمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن إعلان اتحاد الكرة إقامة مؤتمر صحفي الأحد القادم للإعلان عن تفاصيل الموسم القادم.

وأضاف عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"منتظر بفارغ الصبر مؤتمر اتحاد الكرة عن تفاصيل الموسمالقادم.. هل ستكون هناك قوانين ولوائح واضحة ومعلنه للجميع ام ان هناك موسم اخر للمسرحية العبثية المسماه بالدوري المصري تحتمرأى ومسمع المسؤولين عن ملف كرة القدم في مصر!!".





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثينلمسابقة الدوري الممتاز.