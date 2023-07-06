الممثل الخاص لحقوق الإنسان بالخارجية الصينية يزور الأمانة العامة للجامعة العربية

قام Yang Xiaokun الممثل الخاص لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الصينية والوفد المرافق له بزيارة صبيحة يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث عقد لقاء مع مدير وأعضاء إدارة حقوق الإنسان.

وأفاد المسؤول الصيني الذي تولى مهامه في فبراير من العام 2023 بأن الزيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها لمنظمة إقليمية، موضحا بأنها تندرج في إطار متابعة تنفيذ البنود ذات الصلة بحقوق الإنسان المتضمنة في إعلان الرياض الصادر عن أعمال القمة العربية – الصينية الأولى المنعقدة يوم 9 ديسمبر 2022. وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان على أساس من المساواة والاحترام المتبادل بعيدا عن أي تسييس. كما شدد على دعم جمهورية الصين الشعبية الكامل للموقف العربي في إطار مناقشات البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

هذا، وقد وركز الاجتماع على سبل تعزيز جهود التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، علاوة على بناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



