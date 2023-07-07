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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: لجنة الصحة انتهت من مناقشة أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الحالى

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قالت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان انتهت من كل مشروعات القوانين التى كان المقرر مناقشتها وإقرار خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشارت سعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اخر قوانين تم إقرارها من جانب لجنة الصحة بالبرلمان هى مشروع قانون المجلس الصحى المصرى ، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع بشأن قانون التبرع بالأعضاء البشرية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر يوليو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، حرص رئيس المجلس على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال: يطيب لي فى هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيـج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربهـا إلى الأراضى الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمى واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريــــم وللأمــــة العـــــربية والإسلاميـــة بمناسبـــة قـــــــرب قـدوم عيـد الأضحـى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركـة على شعـوب العالــــم بالخيــر واليمـن والبركـات.

وتابع: ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فـــى الثلاثين مـــن شهر يونيو الجــاري بالثــــورة المجيــدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القويـــة على أن الشعـــوب حيــن تنتفـــض لا يقــــف أمامهـــا أي عائق.

وقال: وهى أيضاً الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيــــادة الرئيــس عبـــد الفتـــاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكـــل عــام وحضراتـكـم جميعاً بـخيـر.

لجنة الصحة بالبرلمان مشروع قانون المجلس الصحى المصرى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب جلسات استماع

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