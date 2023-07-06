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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة المصرية بسويسرا تتسلم قطعة أثرية هامة تعود للعصر الفرعوني

التمثال المسترد
التمثال المسترد

سلمت مديرة المكتب الفيدرالي السويسري للثقافة، السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري يوم ٣ يوليو ٢٠٢٣ إحدى القطع الأثرية الهامة، وهي مجسم لجزء من رأس رمسيس الثاني والذي خرج من الموقع الأثري بأبيدوس بطريقة غير شرعية، ويعود تاريخه إلى أكثر من ٣٤٠٠ عام.

يأتي ذلك في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن، والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية المصرية من خلال سفاراتها بالخارج، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

كما يعكس أيضاً استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين السفارة المصرية في برن والمكتب الفيدرالي السويسري للثقافة، والذي كان قد أسفر عن استلام السفارة ٧ قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة في أغسطس ٢٠٢١، ثم استلام تمثال أثري آخر من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل في سبتمبر ٢٠٢٢، فضلاً عن ٢٨ قطعة أثرية أخرى.

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