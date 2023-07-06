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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشريف: الإسكندرية هي العاصمة الاقتصادية لمصر وحضارة 3000 سنة قبل الميلاد

اللواء محمد طاهر
اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية

‏قال اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية إنه عاشق لمدينة الإسكندرية وبالطبع محافظ المدينة يجب أن يكون عاشق لها، خاصة انه بدأ العمل في الإسكندرية كوكيل لقطاع الأمن الوطني في الإسكندرية ثم مدير قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية ثم مدير أمن المدينة ثم محافظ الإسكندرية على مدار الـ 9 سنوات الماضية لذلك هو يعشق تراب الإسكندرية.

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حضارة 3000 عام قبل الميلاد


‏وتابع محمد طاهر خلال لقاء له في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي "حمدي رزق"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإسكندرية هي حضارة 3000 عام قبل الميلاد وهي العاصمة الاقتصادية لمصر وحوالي 65% من صادرات وواردات مصر تكون من خلال موانئ الإسكندرية، والإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال ومرت بكل الثقافات.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف حمدي رزق حضارة 3000 عام

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