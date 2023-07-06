الشريف: الإسكندرية هي العاصمة الاقتصادية لمصر وحضارة 3000 سنة قبل الميلاد

‏قال اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية إنه عاشق لمدينة الإسكندرية وبالطبع محافظ المدينة يجب أن يكون عاشق لها، خاصة انه بدأ العمل في الإسكندرية كوكيل لقطاع الأمن الوطني في الإسكندرية ثم مدير قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية ثم مدير أمن المدينة ثم محافظ الإسكندرية على مدار الـ 9 سنوات الماضية لذلك هو يعشق تراب الإسكندرية.

حضارة 3000 عام قبل الميلاد



‏وتابع محمد طاهر خلال لقاء له في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي "حمدي رزق"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإسكندرية هي حضارة 3000 عام قبل الميلاد وهي العاصمة الاقتصادية لمصر وحوالي 65% من صادرات وواردات مصر تكون من خلال موانئ الإسكندرية، والإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال ومرت بكل الثقافات.