محافظ الفيوم يشهد تسليم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تسليم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي زنة 2 طناً، مقدمة من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والشيخ يحيى محمد محمد مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف، والشيخ علاء عبدالوهاب مدير عام شئون الإدارات بالمديرية، والأستاذ طارق محمد إبراهيم وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

أشار محافظ الفيوم، إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الأضاحي أو صكوك الإطعام، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تضع نصب أعينها توفير المساعدات اللازمة للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، وتسعى دائما لمد يد العون لهم، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع اللحوم بالتنسيق بين مديريتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالفيوم بإشراف من المحافظة.

وفي السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن تلك المساعدات الغذائية هي الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي، التي توفرها الوزارة وتقوم بتسليمها لمديريات التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن لحوم صكوك الأضاحي التى تم تسليمها اليوم تزن 2 طناً، مقسمة على 100 كرتونة تحوى كل كرتونة 20 كجم من اللحوم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بأن لحوم صكوك الأضاحي سيتم توزيعها بشكل دوري عند ورود الدفعات القادمة من قبل الوزارة، لافتاً إلى أنه سيتم زيادة عدد المستفيدين خلال الدفعات القادمة.

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