محافظ الفيوم: إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك في الفترة من 27 يونيو حتى 3 يوليو الجاري.
وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد تمكنت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من إزالة عدد 27 حالة تعدٍ بالبناء المخالف، على مساحة 14 قيراطاً من الأراضي الزراعية، و1330 متراً داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، كما تم إزالة 7 حالات تعدٍ بنطاق مركز ومدينة طامية، على مساحة 5 قيراط و21 سهماً.
وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قامت بإزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خلال ذات الفترة على إجمالي مساحة 3 قيراط و12 سهماً، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 480 متراً.
وكشف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي قد نجحت في إزالة عدد 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحي على مساحة 8 قيراط و3 أسهم، وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، تم إزالة 9 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة فدان و11 قيراطاً و22 سهماً.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.