محافظ الفيوم: إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك في الفترة من 27 يونيو حتى 3 يوليو الجاري.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد تمكنت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من إزالة عدد 27 حالة تعدٍ بالبناء المخالف، على مساحة 14 قيراطاً من الأراضي الزراعية، و1330 متراً داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، كما تم إزالة 7 حالات تعدٍ بنطاق مركز ومدينة طامية، على مساحة 5 قيراط و21 سهماً.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قامت بإزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خلال ذات الفترة على إجمالي مساحة 3 قيراط و12 سهماً، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 480 متراً.

وكشف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي قد نجحت في إزالة عدد 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحي على مساحة 8 قيراط و3 أسهم، وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، تم إزالة 9 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة فدان و11 قيراطاً و22 سهماً.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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