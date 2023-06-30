عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة

الرئيس عبد الفتاج
الرئيس عبد الفتاج السيسى رئيس الجمهورية

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة .
 

 

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو  تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال".

 

 

وقال محافظ الفيوم: "خالص تقديرنا وشكرنا العميق لقيادتكم الحكيمة التى تضع مصلحة الوطن وأبنائه دائماً فوق أى اعتبار، راجياً أن يمتعكم الله بالصحة والعافية، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

الفيوم اخبار الفيوم السيسي اخبار الثانوية العامة 2023 أحداث ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

بتهمة العنصرية ضد المسلمين.. اعتقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن من التليفون المحمول .. هل مثل ثواب المصحف

آلاف الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام مناسك الفريضة

في ختام قمة بروكسل .. هذه قرارات المجلس الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

موجودة من 4.6 مليار سنة.. قصة اليوم العالمي للكويكبات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

نصائح لتخزين لحوم الأضحية لأطول فترة.. طبيب يوضح

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ