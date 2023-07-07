يسري نصر الله: السينما بها أزمة خلال الفترة الأخيرة

حل المخرج يسري نصر الله، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".



وقال المخرج يسري نصر الله،: "السينما يوجد بها أزمة خلال الفترة الأخيرة"، موضحا: "السينما في أزمة جامدة ما بين السوق والقيود على الأفلام".

وأضاف: "أفلام الرقصات والمغنين مبقاش موجود والتي كان لها دور في صناعة السينما المصرية، وبقى في ظاهرة غريبة وهي تضائل دور الست في الأفلام ومرة واحدة من سينما حرة وفيها بهدة وواقعية بقت متهجمة وكلها افيهات بس، وبقينا نقلد السينما الأجنبية ومبقاش في تجديد".



وأشار المخرج يسري نصر الله،: " السوق ضيق حاليا وتجاريا الأفلام بتمشي في بلد أو بلدين وباقي البلاد مش موجود فيها"، موضحا: "مش بحب كلمة فيلم مهرجانات، وفيلم مهرجانات مش حلو ومعناه انك تتركن".