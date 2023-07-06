المخرج يسري نصر الله: أضع في أعمالي ملخص تجربتي وخبراتي

حل المخرج يسري نصر الله، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال المخرج يسري نصر الله، إنه لا يحب أن يشاهد أعماله، معلقا: "مبعرفش أشوف أعمالي لأن فيه إحساس غريب جدا وبيكون فيه نوع من الاكتئاب بعد الانتهاء من الأعمال بسبب الوقت الكثير الذي يستغرقه".

وأضاف المخرج يسري نصر الله،: "بالنسبة لي القلق في أيام نزول الفيلم لدور العرض دي بتكون أقل حاجة، ولما بعمل فيلم كأنك عريت نفسك كأنك عاوز ترجع لورا تاني".



وأشار المخرج يسري نصر الله،: "أنا بضع في أعمالي ملخص تجربتي وخبراتي في العالم"، موضحا: "بشوف أخطاء في أعمالي ومش بتضايق لان ده اللى عرفت اعمله أو ده اللي كان عندي".