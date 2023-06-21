أول تعليق من يسرى نصر الله على تكريمه في «القاهرة السينمائي» المقبل

علق المخرج يسري نصر الله، على تكريمه بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، التي منحتها له إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، خلال فعاليات دورته الـ 45، المقرر إقامتها من يوم 15 حتى 24 نوفمبر المقبل وذلك لما قدمه طوال مسيرته الفنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب يسري نصر الله : سعيد جدًا ومتأثر بالجائزة دي، كل الشكر لحسين فهمي وأمير رمسيس وأعضاء لجنة

يذكر أنه قد حلّ المخرج يسري نصرالله ضيفًا في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، وتحدث عن محمد رمضان ومن هو نمر وان، وعن الفنانة عبلة كامل واعتزالها، وعن مشاكل السينما المصرية.

‏قال المخرج يسري نصرالله إنه بالتأكيد الفنان محمد رمضان هو "نمبر وان"، ولكن ما معنى "نمبر وان"، قائلا: "يعني مثلا الفنانة نادية الجندي كانت نمبر وان في وقت من الأوقات ولكن السؤال هي ليه كانت نمبر وان".

وتابع خلال لقاء له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن مثلا الفنانة نادية الجندي عندما كان يذهب لمشاهدة أفلامها كان معظم جمهورها من السيدات لرؤية المرأة القوية التي تقهر الصعاب ومعظمهن كن سيدات مقهورين وكانت فكرة السيدة القوية بالنسبة لهم جذابة جدا وهذا نجاح للفنانة نادية الجندي وقتها.

وأضاف إذا نظرنا إلى الفنان محمد رمضان سنجد نفس النتيجة معظم المشاهدين سيكونون رجالا مقهورين يحبون فكرة الرجل المغوار المتزوج من أربعة نساء.