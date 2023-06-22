يسري نصر الله يكشف تفاصيل تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. فيديو

كشف المخرج يسري نصر الله، تفاصيل منحه جائزة الهرم الذهبية التقديرية من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلاً "الجائزة دي جايه في وقت ظريف بالنسبالي .. وأن دا بيحصل في مصر دا شئ عظيم".

وأضاف "يسري نصر الله" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن هناك أشخاص قاموا بمسنادته في مشواره منذ بداية أول فيلم له وحتي وقتنا هذا، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن ينسي جهودهم العظيمة.

وتابع المخرج يسري نصر الله، أنه مدين للسينما المصرية ولابد من رعاية حقيقة لها، لافتاً إلى أن هناك مشاكل كبيرة في التصوير في الشوارع المصرية ولابد من تسهيل تلك المشكلة وتعديل الرقابة.