استغاثة جماعية من سكان كومباوند سكن مصر الإنتاج الإعلامي بسبب وجود محطة صرف صحي

استغاث ملاك كومبوند سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي في حي حدائق أكتوبر بالجيزة، لمجلسي الوزراء والنواب وهيئة المجتمعات العمرانية، بسبب وجود محطة صرف صحي خاصة بسوق الجملة المجاور للكومبوند تقع بداخه، ما يؤدي إلى وجود مخاطر صحية وبيئة لملاك وساكني الكومبوند.

وتقدم عدد من ملاك الكومبوند بشكوى إلى النائب الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب المصري عن حي حدائق أكتوبر والواحات والشيخ زايد، قالوا فيها إنهم يعانون بشكل يومي لوجود المحطة التي يتبعها جزء مكشوف مصرف حيث يطل عليها عدد كبير من العمارات السكنية.

نص الشكوى الجماعية الموقعة والمقدمة للنائب الدكتور هشام حسين

واشتكى السكان من القرب الشديد بين محطة الصرف الصحي وبين حضانة رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية للتعليم الأساسي والمول التجاري، وكلها وحدات متواجدة داخل الكومباند لخدمة سكانه، مؤكدين أن المحطة تخالف الشروط البيئية والتي تتشترط لزوم أن تكون مدفونة تحت الأرض أو مغطاة على أقل تقدير.

وقال ملاك الكومباوند في نص الشكوى إن المحطة "يصدر عنها روائح كريهة وتلوث للهواء والبيئة المحيطة بنا وانتشار الحشرات بكثرة مثل الناموس الملوث وكلنا نعاني منه"، وأضافوا في نص الشكوى إن المحطة "يصدر عنها روائح كريهة وتلوث للهواء والبيئة المحيطة بنا وانتشار الحشرات بكثرة مثل الناموس الملوث وكلنا نعاني منه".