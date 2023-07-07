بعد أسبوعين من طرحها .. أغنية تامر حسني "هرمون السعادة" تتصدر تريند يوتيوب

حققت أغنية “هرمون السعادة” للفنان تامر حسني، التي طرحها بالتزامن مع بدء عرض فيلمه الجديد “تاج” في السينمات المصرية والعالمية، أرقام مشاهدات عالية عبر يوتيوب.

وتصدرت أغنية “هرمون السعادة”، تريند يوتيوب محققة 16 مليون مشاهدة، فيما احتلت رقم 4 في قائمة الأفضل عبر موقع الفيويدهات الشهير.

أغنية هرمون السعادة من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، توزيع حاتم محسن، وطرحت كأغنية دعائية لفيلم تامر حسني الجديد “تاج”.

أصدرت شركة أورينت الشركة الموزعة للأفلام العربية في جميع انحاء العالم، بيانا توضح فيه حصيلة إيرادات تامرحسني عن فيلمه الجديد تاج و هو من انتاج سينيرچي / فيلم سكوير / سكاي ليميت تي ايتش برودكشن، موضحة أن هناك عند بعض الجماهير مزج بين الايراد المحلي و الدولي فهناك تضارب كبير في الايرادات المذكوره في الصحافه يجب توضيحها .

واضاف البيان : حقق فيلم تاج للفنان تامر حسني ايرادات في اول ٧ ايام من عرضه ، بما يعادل بالجنيه المصري ٢٣٣ مليون داخل مصر و خارجها ، داخل مصر حقق ٢٧ مليون و خاًرجها ٥ مليون و ٣٠٠ الف دولار بما يقرب من ٢٠٦ مليون جنيه .