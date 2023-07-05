أورينت: تامر حسني فنان دولي مع مرتبة الشرف.. وتاج حقق رقما استثنائيا

أوضحت شركة أورينت الشركة الموزعة للأفلام العربية في جميع انحاء العالم عن حصيلة ايرادات النجم المصري تامرحسني عن فيلمه الجديد تاج و هو من انتاج سينيرچي / فيلم سكوير / سكاي ليميت تي ايتش برودكشن ، ان هناك عند بعض الجماهير مزج بين الايراد المحلي و الدولي فهناك تضارب كبير في الايرادات المذكوره في الصحافه يجب توضيحها .

تامر حسني



وتابعت الشركة : الفنان تامرحسني يعد هو النجم الاغلى بيعاً في تاريخ السينما فيتم بيع فيلمه لامريكا و كندا و فرنسا و لندن بخلاف الوطن العربي بل و يحقق ايرادات ضخمه و قد تصل الى الاعلى على الاطلاق في كل بلد بالنسبه للافلام العربي و العام الماضي كانت المنافسه شرسه بينه و بين سبايدر مان و توم كروز في المنافسه العربيه ، هذا السبب يعد الفنان تامرحسني فنان دولي مع مرتبة الشرف يتمتع بشعبيه استثنائيه خاصه ، يتم جمع ايراداته من جميع انحاء العالم فنجد رقماً كبيراً بالمقارنه بين زملاءه النجوم الكبار المحليين و كعادة الشركات الموزعه فهي تجمع الايراد المحلي للافلام كونها افلام تنجح محلياً و غير منتشره على الصعيد العالمي.

واضاف البيان : حقق فيلم تاج للنجم تامرحسني ايرادات في اول ٧ ايام من عرضه ، بما يعادل بالجنيه المصري ٢٣٣ مليون داخل مصر و خارجها ، داخل مصر حقق ٢٧ مليون و خاًرجها ٥ مليون و ٣٠٠ الف دولار بما يقرب من ٢٠٦ مليون جنيه .

واستكمل : الجدير بالذكر ان الفيلم كانت له ظروف خاصه اخرت تسليمه لدور العرض و لم يتم توزيعه في كامل السينمات الا بعد اليوم الاول من ايام العيد بخلاف باقي الافلام و قد تم اصدارها في يوم الوقفه الا فيلم النجم كريم عبد العزيز فقد تم اصداره بجميع دور العرض منذ اسبوعين ، و بهذا يضيف النجم تامرحسني رقماً استثنائياً جديد في مشواره الفني يتخطى رقمه القياسي الاسبق في الايام الاولى لفيلمه للعام الماضي (بحبك ).