بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

نشرت جوري بكر عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” فيديو لها، أثناء تواجدها فى إحدى الشركات لمساعدتها فى الحصول على جواز سفر دولة أوروبية.

جوري بكر

وقالت جوري بكر فى الفيديو: “زمان كانوا بيقولوا هجيب لابني عربية حلوة أو شقة، بتمن ده طب ما أعمله حاجة كويسة”.

جوري بكر

وأضافت: “بفكر فى ده لابني يبقى جنسية ثانية أو باسبور تاني، وده مش معناه إني بتخلي عن جنسيتي المصرية، لازم يبقى معايا الجنسية والباسبور المصري”.

وأوضحت سر تقديمها للحصول على جواز سفر دولة أخرى قائلة: “علشان أسافر بدون تعقيدات، أنا حرفياً خسرت شغل كثير، بسبب إن كان عندي فرص حلوة اني أطلع أمثل أو أقدم حفلات معينة، ومقدرتش إني أسافر عشان الفيزا”.

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من جانب آخر، انتقدت الفنانة جوري بكر الأسعار المبالغ فيها خلال قضاء عطلتها الصيفية في مصيف الساحل الشمالي برفقة زوجها، ونشرت عدة فيديوهات على “إنستجرام” وهاجمت أسعار بعض المحال التجارية في الساحل الشمالي.

جوري بكر

وعلقت جورى بكر قائلة: "أقول وافضفض ولا أسكت وأستمتع، أصل أنا لو مقولتش هيحصل لي حاجة في نفسيتي وأنا نفسيتي اليومين دول مش مستحملة الصراحة، بس الواحد لما يفضفض بيرتاح، بس أنا ممكن أرتاح وغيري يتضايق وأنا مضطرة أجي الساحل عشان جوزي بيحب الساحل الشمالي".

وكان آخر اعمال جوري بكر هو مسلسل “جعفر العمدة”، والذى عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته كل من النجوم محمد رمضان وهالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومي كساب ومنة فضالي.