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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشيخ قالي متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

مجدي إمام
مجدي إمام

كشف الفنان مجدي إمام عن تفاصيل إعتزاله الفن، وذلك فى فيديو نشره الإعلامي السعودي عبد العزيز الزير ، عبر صفحته على تطبيق تيك توك . 

وقال مجدي إمام: حين اعتزلت لم أكن أستطيع التوازن، لذا حبيت التفرغ لديني وعملي وابتعدت عن الدراما نهائياً.

مجدي إمام

وتابع مجدي إمام: الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله عليه قال لي عايز تعتزل اعتزل لنفسك، المهم خليك نموذج طيب لباقي زملائك الفنانين، وتعامل بأدب واحترام، ولا تقول لحد منهم احرقوا أفلامكم، ولا تسب الفنانين، ولا تقول لحد انت داخل الجنة ولا النار، فيه أشياء بين الخالق والمخلوق لا يعلمها إلا الله .

مجدي إمام

فنان معتزل يكشف سرا عن عادل إمام من أمام الكعبة

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أسرار عن عادل إمام : 

 

وكان كشف الفنان المعتزل مجدي إمام عن تفاصيل وأسرار جديدة عن الفنان الكبير عادل إمام، وذلك فى فيديو آخر نشره المذيع السعودي عبد العزيز الزير من أمام الكعبة، عبر صفحته على تطبيق “تيك توك”. 

وقال مجدي إمام: “أشهد لـ عادل إمام بحاجة يمكن ناس كتير متعرفهاش، كان ولا يزال بارا جدًا بوالديه، من أجمل الصفات اللي فيه، شفت دا بعيني مع والده”.

 

وأضاف مجدي إمام: “ولما ابنه جه العمرة قالي خلي بالك من محمد، وحتى عصام إمام أخوه إحنا على تواصل مع بعض إلى الآن”.

وتابع: “محمد في العمرة قصاد الكعبة بقى بيدعي لوالده ببركة العمر والصحة، ووالدته طبعا عشان متزعلش، وجده لأبيه وجدته”.

 

 

 

مجدي إمام الفنان الكبير عادل إمام تطبيق تيك توك الفنان المعتزل مجدي إمام فريضة الحج

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