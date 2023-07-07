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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عملية جنين.. استطلاع يظهر تقدم الليكود بزعامة نتنياهو وتراجع جانتس

بعد عملية جنين..
بعد عملية جنين.. استطلاع يظهر تقدم "الليكود" بزعامة نتنياهو

تشير نتائج استطلاع للرأي لصحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الجمعة، بأن حزب “الليكود” يتقدم بـ 29 مقعدًا لأول مرة منذ شهور بزعامة بنيامين نتنياهو وسط تراجع حزب “جانتس “ وذلك بعد العملية الأخيرة التي شنها الاحتلال علي جنين.

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي:

همحني همملختي (جانتس) 26 (28 في الاستطلاع السابق)

الليكود (نتنياهو) 29 (27 في الاستطلاع السابق)

يش عتيد (لابيد) 20 (19 في الاستطلاع السابق)

شاس (درعي) 9 (9 في الاستطلاع السابق)

يهدوت هتوارة 7 (7 في الاستطلاع السابق)

الصهيونية الدينية (سموتريتش) 5 (5 في الاستطلاع السابق)

عوتسما يهوديت (بن غفير) 5 (5 في الاستطلاع السابق)

إسرائيل بيتنا (ليبرمان) 5 (5 في الاستطلاع السابق)

حداش / تعال(الطيبي) 5 (6 في الاستطلاع السابق)

راعام (عباس) 5 (5 في الاستطلاع السابق)

ميرتس 4 (4 في الاستطلاع السابق)

العمل (ميخائيلي) لا يتجاوز نسبة الحسم

بلد(شحادة) لا يتجاوز نسبة الحسم

وحصلت أحزاب الائتلاف على 55 مقعدا في الاستطلاع الحالي، مقارنة بـ 53 مقعدا في الاستطلاع السابق، وأحزاب المعارضة 65 مقعدا (بما في ذلك 10 مقاعد لحزب الطيبي وراعام)، مقارنة بـ 67 مقعدا في الاستطلاع السابق.

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