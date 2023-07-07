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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش لاعيبة مميزة في مصر.. أمير عزمي: الزمالك يحتاج صفقات بمواصفات خاصة

صدى البلد

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن أداء الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة جيد، وهناك تطور في مستوى اللاعبين وروح الفريق، وجمهور الزمالك سعيد بالمستوى والنتائج التي تحققت في مباريات فاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية : "طريقة لعب الزمالك لم تصل للاستيعاب بنسبة 100% لكن مع مرور الوقت سيواصل الفريق التحسن بشكل كبير، ومع مرور الوقت سيزيد الانسجام وسيتأقلم اللاعبون بشكل أفضل".

وأضاف: "أوسوريو يعمل على تجديد دوافع الفريق، وأعطى أكثر من لاعب الثقة والتأكيد على أهمية بعض العناصر داخل الفريق، ومن الصعب تحديد الراحلين، لأن المدرب هو الوحيد الذي يعرف تلك الأمور، لكن هناك تحسن واضح لدى اللاعبين، لكن الزمالك يحتاج لصفقات قوية من أجل البطولات القادمة في الموسم المقبل".

وزاد: "بعض المراكز في الزمالك تحتاج لصفقات بلاعبين أصحاب شخصية وخبرات، ورغم أن بعض العناصر تقدم مستوى جيد لكن هناك عناصر بكواليتي أفضل يحتاجها الفريق".

وتابع: "المدربين الاجانب يحبون نوعية اشرف روقا اللاعب الملتزم، الذي ينفذ تعليمات الجهاز الفني، وطالما المدرب يريد بقاء اللاعب فلا مانع لكنه صاحب الرأي الأول والأخير، ومركز الديفيندر يحتاج هذه النوعية، وروقا لاعب ملتزم ومجتهد ومنضبط، رغم أن بعض المباريات لا يكون في أفضل حالاته".

وأكمل: "في الموسم الحالي لم يتألق سوى لاعبين معروفين مثل مصطفى فتحي وزيزو، لكن لا يوجد عناصر آخرى خطفت الأضواء، والمستويات متقاربة للغاية، والدليل ما يقدمه شيكابالا حتى الآن وأفضل من لاعبين صغار السن، ولازال عبدالله السعيد أفضل لاعب في مصر، وذلك لأننا في دوري ضعيف ولا يوجد منافسات قوية تفرز عناصر مميزة".

وأكد: "منذ 4 سنوات ولازال عبدالله السعيد هو الافضل، لأن الدوري المصري ضعيف ومتراجع ولا يُقدم أي جديد، والمنتخب الأوليمبي حاليا خير دليل، والذي لا يوجد فيه سوى عدد قليل من اللاعبين يلعبون مع انديتهم".

وأشار إلى أن محمد شحاتة لاعب جيد، لكن لا يوجد لاعبين كثيرين من المنتخب الأوليمبي يشاركون بشكل أساسي، ولذلك لن نجد أي عناصر جديدة.

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