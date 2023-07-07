فيفا يعلق على صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الدوري القطري

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بصفقة انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري خلال الميركاتو الجاري.

وكتب الحساب الرسمي لـ “فيفا” عبر “إنستجرام”: “الدوري القطري ونادي الوكرة كسبا مقاتلاً في صورة لاعب وسط ملعب، حمدي فتحٍي".

رسميا.. الوكرة القطري يعلن تعاقده مع حمدي فتحي قادما من الأهلي

أعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الخميس، عن تعاقده مع حمدي فتحي قادمًا من النادي الأهلي.

ونشر حساب نادي الوكرة على موقع “تويتر”، تغريدة، أعلن خلالها التعاقد مع حمدي بعقد يمتد لمدة 4 مواسم قادمة.

ولم يذكر الوكرة قيمة الانتقال، لكن تقارير قدرت قيمة الصفقة بمبلغ 3.5 مليون دولار.

ونشر فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الاهلي شكراً الادارة شكراً جمهور النادي الأهلي العظيم ".

وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً ".

واختتم :"وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. و لنا عودة ".