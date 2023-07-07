وكالة الفضاء المصرية: نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع

‏قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه في عام 2007 أطلقت مصر أول قمر صناعي خاص بالاستكشاف في مدار منخفض هدفه التصوير، وكان بداية لتدريب كوادر مصرية على تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، وهذا تم في دولة أوكرانيا عام 2003 وتدرب مجموعة من المهندسين المصريين على هذه التكنولوجيا.

الأقمار الصناعية



‏وتابع شريف صدقي شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة تعطينا صورة كاملة على كل الموارد الموجودة في الدولة المصرية مثل الأنهار والمياه والزراعة وتحليل الأجواء والتغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث، مضيفا: “نحن نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع المصرية”.