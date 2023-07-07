عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكالة الفضاء المصرية: نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

‏قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه في عام 2007 أطلقت مصر أول قمر صناعي خاص بالاستكشاف في مدار منخفض هدفه التصوير، وكان بداية لتدريب كوادر مصرية على تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، وهذا تم في دولة أوكرانيا عام 2003 وتدرب مجموعة من المهندسين المصريين على هذه التكنولوجيا.

 

 الأقمار الصناعية 


‏وتابع شريف صدقي شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة تعطينا صورة كاملة على كل الموارد الموجودة في الدولة المصرية مثل الأنهار والمياه والزراعة وتحليل الأجواء والتغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث، مضيفا: “نحن نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع المصرية”.

الاقمار الصناعية وكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي رانيا هاشم المشاريع المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

مفاجأة .. أوسوريو يتلقى عرضين للرحيل عن الزمالك

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

قرار نهائي.. كاف يحدد موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

ترشيحاتنا

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

أم صلال القطري يكشف عن لاعب وحيد يتمنى ضمه من الأهلي

أعلنت التضامن مع جنين.. دولة أوروبية تتسبب في غضب إسرائيل

جمال شعبان : هذا سبب خلافي مع هبة قطب وعمرو أديب

بعد تزويد أمريكا لـ أوكرانيا بقنابل فتاكة.. تدخل عاجل من الأمم المتحدة

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: أي دولة في العالم تستطيع إجراء اختبارات بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في باريس

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ