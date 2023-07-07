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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. مصدر دبلوماسي ينفي عقد لقاء بين البرهان وقائد الدعم السريع

أبرزت صحيفة عكاظ السعودية تصريحات لمصدر دبلوماسي سوداني، حيث استبعد  إمكانية عقد لقاء بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في أي مكان.

 وأكد المسؤول أن دعوة كينيا - باعتبارها رئيسة لجنة الوساطة - أنها لا قيمة لها بالنسبة للسودان الذي عبر عن اعتراضه على ترؤسها للوساطة. 

كما شدد على أنه لا يوجد أي اتصال أو تواصل بين الجيش والدعم السريع، لافتا إلى أن وسيلة التواصل الوحيدة كانت غير مباشرة بينهما في منبر جدة.

وكان البرهان جدد، في وقت سابق ، رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في بلاده، وسط استمرار القتال. 

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