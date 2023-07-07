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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: منسي أصبح أيقونة للشهداء .. وكمين البرث كان ملحمة حقيقية

الشهيد أحمد منسي
الشهيد أحمد منسي

استعاد الإعلامي محمد الباز، ذكرى ملحمة البرث، والتي شهدت ملحمة حقيقية من الشهداء وأبطال الكتيبة 103 أمام التكفيريين وعناصر التخريب من الدواعش وغيرهم، ووقوف الأبطال أمام التكفيريين رافضين أن ينجح التكفيريون في الحصول على أي جثمان من الشهداء.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن الشهيد أحمد منسي أصبح أيقونة ورمز للشهداء الذين ارتقوا للسماء وهم يحاربون الإرهاب، ويدافعون عن مصر من عناصر التخريب والفوضى.

وأشار إلى أن كمين البرث استُهدف من قبل 250 عنصر تكفيري في مواجهة 40 من قوات الكتيبة 103، "40 واحد في الكمين واجهوا 250 عنصر تكفيري مسلحين ومحاصرين الكمين من كل الاتجاهات، ولم يستطع ولا واحد أن ياخد جثمان من أي شهيد من اللي أصيبوا".

واستكمل، أن أي فضل تصل له مصر في الفترة الحالية أو أي نجاح يتم تحقيقه يعود إلى الشهداء الذين حاربوا بدمائهم من أجل الحفاظ على مصر من التكفيريين.

وعرض "الباز" تسجيل صوتي للشهيد أحمد منسي من داخل كمين البرث أثناء هجوم التكفيريين على الكمين، يطالب بضرب الكمين بالمدفعية للحفاظ على جثمان الشهداء من أيدي التكفيريين.

محمد الباز المنسي كمين البرث التكفيريين الكتيبة 103 الشهداء

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