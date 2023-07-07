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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كاف يُطيح بـ عصام عبد الفتاح من لجنة الحكام ويستبدله بـ«جزائري»| تفاصيل

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن قرار اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بالإطاحة بـ عصام عبد الفتاح من عضوية لجنة الحكام.

ووفقاً لصحيفة “النهار” الجزائرية فإن كاف قرر تعيين البنيني كوفي أودجو كرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، وتعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز نائبا له.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تعيين الحكم الدولي الجزائري الأسبق، ونائب رئيس لجنة التحكيم التابعة للفاف، جمال حيمودي، كعضو لجنة الحكام الاتحاد الإفريقي، عن منطقة شمال افريقيا، خلفا للحكم المصري عصام عبدالفتاح.

يذكر أن الحكم عصام عبد الفتاح قد سبق له وأن تولى رئاسة لجنة الحكام في مصر، قبل أن يرحل عن منصبه مؤخرا.

حكام كاف عصام عبد الفتاح لجنة الحكام الاتحاد الافريقي

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