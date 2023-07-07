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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار روسيا والسعودية.. ارتفاع أسعار النفط عالميا

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2 بالمئة، مسجلة أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، اليوم الجمعة؛ بعدما طغت المخاوف من رفع أسعار الفائدة، لإبطاء النمو الاقتصادي، وتراجع الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 77.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش. 

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 73.03 دولار للبرميل، حسبما أفادت “رويترز”.

تعرف على سعر النفط عالميا اليوم الجمعة

وأعلنت السعودية وروسيا هذا الأسبوع، تخفيضات جديدة للإنتاج، ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف أوبك+- الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها- حوالي 5 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 5 بالمئة من الطلب العالمي على الخام.

وقالت مصادر مقربة من “أوبك”، إن المنظمة ستبقي على الأرجح، على توقعاتها المتفائلة لنمو الطلب على النفط العام المقبل.

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