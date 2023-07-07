تعرف على سعر النفط عالميا اليوم الجمعة

أغلق النفط مستقرا تقريبا مساء أمس الخميس مع موازنة السوق بين انخفاض إمدادات الخام الأمريكية وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما قد ينال من الطلب على الطاقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل عند التسوية بعدما ارتفعت 0.5% عند إغلاق أمس.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 71.80 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أول أمس الأربعاء مرتفعا 2.9% في تعاملات ما بعد عطلة يوم الاستقلال أمريكية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.
وتتوقع السوق رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا مجددًا بهدف السيطرة على التضخم الجامح، بينما تسببت مسوح حديثة أظهرت تباطؤ نشاط المصانع والخدمات في الصين وأوروبا في إذكاء مخاوف من حدوث ركود عالمي.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو الصادر أول أمس الأربعاء أن جميع أعضاء البنك وافقوا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لكسب الوقت وتقييم الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أن أغلب الحضور توقعوا أنهم سيضطرون في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر.
واستمدت الأسعار الدعم أيضا من بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.
وانخفضت مخزونات النفط الخام 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 452.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بأن تنخفض مليون برميل فحسب. وانخفضت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.