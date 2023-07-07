عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على سعر النفط عالميا اليوم الجمعة

أرشيفية
أرشيفية

أغلق النفط مستقرا تقريبا مساء أمس الخميس مع موازنة السوق بين انخفاض إمدادات ‏الخام الأمريكية وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما قد ‏ينال من الطلب على الطاقة.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل عند ‏التسوية بعدما ارتفعت 0.5% عند إغلاق أمس.‏

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 71.80 دولار ‏للبرميل، بعد أن أغلق أول أمس الأربعاء مرتفعا 2.9% في تعاملات ما بعد عطلة يوم ‏الاستقلال أمريكية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.‏

انخفاض كبير في أسعار النفط وسط مخاطر رفع الفائدة الأمريكية

وزير النفط العراقي ونظيره الأذربيجاني يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

وتتوقع السوق رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا مجددًا بهدف ‏السيطرة على التضخم الجامح، بينما تسببت مسوح حديثة أظهرت تباطؤ نشاط ‏المصانع والخدمات في الصين وأوروبا في إذكاء مخاوف من حدوث ركود عالمي.‏

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو الصادر أول ‏أمس الأربعاء أن جميع أعضاء البنك وافقوا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون ‏تغيير لكسب الوقت وتقييم الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أن ‏أغلب الحضور توقعوا أنهم سيضطرون في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة ‏النقدية بدرجة أكبر.‏

واستمدت الأسعار الدعم أيضا من بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت ‏تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.‏

وانخفضت مخزونات النفط الخام 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 452.2 مليون ‏برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بأن تنخفض مليون ‏برميل فحسب. وانخفضت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.‏
 

سعر النفط سعر النفط العالمي سعر النفط اليوم سعر النفط عالميا النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لاستئصال الرحم | خاص

نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور سيكون إضافة للقلعة الحمراء

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

موضوعات متعلقة

انخفاض كبير في أسعار النفط وسط مخاطر رفع الفائدة الأمريكية

وزير النفط العراقي ونظيره الأذربيجاني يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

ترشيحاتنا

بعد غضب شعبي ومطالبات دبلوماسية| حقيقة تسليم السويد حارق القران للعراق.. شاهد

منسي الأسطورة| 7 سنوات على معركة البرث..القصة الكاملة لملحمة الكتيبة 103 صاعقة

مبلغ ضخم.. تعرف على راتب حمدي فتحي السنوي في الوكرة القطري

أوكرانيا تتقدم بطلب الانضمام إلى اتفاق تجاري في المحيط الهادئ

تكلفة استخراج شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج من ماكينة الأحوال المدنية

أخبار السيارات|سعر BMW X2 الجديدة بالسوق.. 5 موديلات رياضية جديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

مقطع فيديو يثير ضجة واسعة لزوجين يكشفان عن تكلفة قضاء عطلة لمدة أسبوع

باحث يحذر: شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

فيديو

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ