تعرف على سعر النفط عالميا اليوم الجمعة

أغلق النفط مستقرا تقريبا مساء أمس الخميس مع موازنة السوق بين انخفاض إمدادات ‏الخام الأمريكية وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما قد ‏ينال من الطلب على الطاقة.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل عند ‏التسوية بعدما ارتفعت 0.5% عند إغلاق أمس.‏

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 71.80 دولار ‏للبرميل، بعد أن أغلق أول أمس الأربعاء مرتفعا 2.9% في تعاملات ما بعد عطلة يوم ‏الاستقلال أمريكية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.‏

وتتوقع السوق رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا مجددًا بهدف ‏السيطرة على التضخم الجامح، بينما تسببت مسوح حديثة أظهرت تباطؤ نشاط ‏المصانع والخدمات في الصين وأوروبا في إذكاء مخاوف من حدوث ركود عالمي.‏

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو الصادر أول ‏أمس الأربعاء أن جميع أعضاء البنك وافقوا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون ‏تغيير لكسب الوقت وتقييم الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أن ‏أغلب الحضور توقعوا أنهم سيضطرون في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة ‏النقدية بدرجة أكبر.‏

واستمدت الأسعار الدعم أيضا من بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت ‏تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.‏

وانخفضت مخزونات النفط الخام 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 452.2 مليون ‏برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بأن تنخفض مليون ‏برميل فحسب. وانخفضت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.‏

