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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار النفط وسط مخاطر رفع الفائدة الأمريكية

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1٪، اليوم الخميس، حيث استوعبت السوق الاحتمال الأكبر لرفع أسعار الفائدة الأمريكية التي قد تؤثر على الطلب على الطاقة، في حين أن انخفاض إمدادات الخام الأمريكية حد من الخسائر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو 1.2٪ إلى 75.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش، بعد مكاسب بنسبة 0.5٪ في اليوم السابق.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 1.1٪ إلى 70.97 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.9٪ في تعاملات أمس الأربعاء.

وكان السوق يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر لترويض التضخم العنيد.

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