طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس .. غدا

يؤدي غداً الأحد الموافق 9 يوليو 2023 ، طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي العلوم ، وامتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة ، وامتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

بينما سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية

نتيجة الثانوية العامة 2023

تخطط وزارة التربية والتعليم لـ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث تم وضع جدولا زمنيا وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ورصد الدرجات والمراجعة استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في توقيت مناسب مراعاة لمواعيد تنسيق الجامعات 2023

جدير بالذكر أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي لم يتم إعلانه بتاريخ محدد حتى الآن ، وسوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا تعلن خلاله رسميا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.