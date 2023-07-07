إبراهيم عبد المجيد: النسيان هو الذاكرة الحقيقية

نظم مهرجان دوائر الثقافي ندوة بعنوان «شغف الكتابة»، اليوم الجمعة، بمقر المهرجان بسينما راديو، وشارك فيها كل من الروائي إبراهيم عبد المجيد، و الروائي عزت القمحاوي، والكاتب حمدي الجزار، والكاتبة عبلة الرويني، وأدارها الكاتب أحمد القرملاوي.

واستعاد الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد ذكرياته وشغفه بالكتابة، مشيرا إلى أنه روى ذكرياته في كتابين هما «ما وراء الكتابة» و«أيامنا الحلوة».



ولفت إلى أنه رفض العمل في الصحافة حتى يصبح حرًا ومتفرغا للكتابة الإبداعية، وأضاف: «كنت على علم بأن الذاكرة ستحضر لي ما نسيته، فالنسيان هو الذاكرة الحقيقية».

وأكد أنه حين يكتب لا يفكر في أحد ولا يهتم سوى بالصدق الفني، فالكتابة هي التي تفرض نفسها. وأضاف:« اليوم الشغف هو شغف التسليع وهو ما لم يكن في زمني». وشارك عبد المجيد الحضور بعض عاداته في الكتابة، إذ روى إنه يستمع إلى الموسيقى الطربية العربي والكلاسيك أثناء كتاباته الابداعية، ودونها لا يكتب. كما ان شغفه برواياته يصل به لدرجة بحثه عنهم في الشوارع، لذلك فهو يعتبر عالمه الروائي هو العالم الحقيقي.

